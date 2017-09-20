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Власти Иордании изменили позицию по отношению к Сирии — дипломат
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    Власти Иордании изменили позицию по отношению к Сирии — дипломат

    13:52  20 Сентября 2017
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    Власти Иордании изменили позицию по отношению к Сирии — дипломат

    Амман, 20 сентября. В текущем году власти Иордании значительно скорректировали свою позицию по отношению к Сирии, заявил врио поверенного в делах посольства САР в Аммане Айман Аллуш. По его мнению, это связано с прекращением поддержки сирийской оппозиции со стороны США, а также возникшим дипломатическим скандалом вокруг Катара — эти факторы привели к снижению политического давления на внешнюю политику Иордании.

    «Оказывавших давление на Иорданию факторов больше нет, страна чувствует, что может действовать в своих интересах, — подчеркнул Аллуш. — Позиция Иордании не была позитивной в последнее время, но ситуация изменилась в силу событий «на земле» в Сирии».

    Власти Иордании изменили позицию по отношению к Сирии — дипломат

    Еще в прошлом году, напомнил дипломат в интервью РИА Новости, с иорданской стороны звучали жесткие заявления в адрес Сирии, отношения между странами были нарушены с самого начала конфликта, поскольку суннитские монархии Персидского залива поставляли боевикам оппозиционных группировок оружие через границу с Иорданией — в том числе причинившим немало горя сирийскому народу террористам «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в РФ).

    «Есть позитивные политические заявления со стороны Иордании, — отметил Аллуш изменение риторики Аммана. — Исчез термин «силы Асада», вместо него теперь употребляется определение «Сирийская арабская армия» — она и сражается с самого начала конфликта».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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