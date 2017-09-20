В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

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Российские железные дороги (РЖД) запустили грузовые перевозки в обход Украины. Об этом сообщается на сайте компании. Первые грузовые поезда повезли по линии Журавка — Миллерово зерно, железорудное сырье и строительные материалы.

Как сообщает Газета.ру, в настоящий момент движение грузовых поездов по обходной ветке организовано на регулярной основе. Пассажирские поезда по новому участку запустят уже после грузовых. Пока для них еще предстоит составить расписание.

Длина линии Журавка — Миллерово 137 километров. После завершения ее строительства железнодорожная магистраль Москва — Адлер, связывающая центр и юг нашей страны, полностью проходит по территории РФ.

Владимир Джабаров, первый зампред комитета СФ РФ по международным делам, считает строительство обходной ветки досадной необходимостью. «Конечно, даже после распада СССР никто не мог предположить, что мы когда-нибудь вынуждены будем строить железную дорогу в обход Украины. Мы всегда считали эту страну братской и даже сейчас продолжаем считать ее народ дружественным нам. Но после того как власть в Киеве захватили откровенные националисты, после того, как по стране стали разгуливать фашиствующие батальоны, пускать наши поезда туда стало попросту опасным», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Как мы знаем, были даже попытки блокировать наши железные дороги. Потому и было принято решение построить ветку в обход Украины. Конечно, это потребовало определенных расходов (56 миллиардов рублей по последним оценкам — прим. ФАН), но зато теперь мы без всякого опасения можем отправлять из центра России в ее южные области не только грузы, но и пассажирские поезда. Мы полностью независимы от того, какое правительство сидит в Киеве и какие требования оно выдвигает», — подчеркивает Владимир Джабаров.

В любом случае, нынешнее правительство в Киеве, наверное, будет только радо тому, что российский грузо- и пассажиропоток пошел в обход украинских территорий. Это только впишется в общий изоляционистский курс украинских властей, полагает сенатор. «Украина замыкается в себе. Она ограждается от России и пытается прервать сотрудничество с нами любой ценой. На мой взгляд, это дорога в никуда», — поясняет Джабаров.