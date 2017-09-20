Донской назвал главный источник энергии в будущем

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Москва, 20 сентября. Голубое топливо станет главным источником энергии в мире через 17 лет. Таким мнением поделился глава министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

По словам российского министра, невзирая на рост других источников энергии, объем ископаемого топлива уменьшится с 80 до 50 процентов только к 2050 году.

Однако на «черное золото» и газ будет отведено 44% поставок источников энергии в мире (на сегодняшний день составляет 53% — Прим.ред.).

«А уже с 2034 года газ станет главным источником энергии», — уверен Донской.

Он также подчеркнул, что по этой причине задача формирования новых центров добычи газа и нефти для России является приоритетной.