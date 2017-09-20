Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда
Экономика
Донской назвал главный источник энергии в будущем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донской назвал главный источник энергии в будущем

    13:43  20 Сентября 2017
    107

    Донской назвал главный источник энергии в будущем

    Москва, 20 сентября. Голубое топливо станет главным источником энергии в мире через 17 лет. Таким мнением поделился глава министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

    По словам российского министра, невзирая на рост других источников энергии, объем ископаемого топлива уменьшится с 80 до 50 процентов только к 2050 году.

    Однако на «черное золото» и газ будет отведено 44% поставок источников энергии в мире (на сегодняшний день составляет 53% — Прим.ред.). 

    Донской назвал главный источник энергии в будущем

    «А уже с 2034 года газ станет главным источником энергии», — уверен Донской.

    Он также подчеркнул, что по этой причине задача формирования новых центров добычи газа и нефти для России является приоритетной. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #нефть #россия #газ #энергия #донской #минприроды рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21341

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41304

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19957

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8101

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7453
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        12:08   20 Сентября 2017
        2222
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        85
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        7998
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        1058