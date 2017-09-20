Говорухин назвал идиотом Фримена, заявившего об атаке России на США

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Москва, 20 сентября. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин прокомментировал выступление американского актера Моргана Фримена, обвинившего Россию во вмешательстве в дела США. По мнению российского депутата, к этому ролику нельзя относиться серьезно.

«Не все актеры – идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Это еще и возраст, что скажешь», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Режиссер также вспомнил стихотворение Александра Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». «Это Пушкин еще советовал: не оспаривай глупца», — сказал Говорухин.

Фримен снялся в ролике так называемого комитета по расследованиям против России, в котором обвиняет Москву в покушении на демократию США. Актер заявил, что Америка находится в состоянии войны с РФ, передает «Ридус». Также он просил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратиться к народу и «рассказать правду» о вмешательстве Москвы в президентские выборы. В заключение Фримен призвал инициировать масштабное расследование, чтобы выявить, как это произошло.