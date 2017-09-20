Говорухин назвал идиотом Фримена, заявившего об атаке России на США
Москва, 20 сентября. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин прокомментировал выступление американского актера Моргана Фримена, обвинившего Россию во вмешательстве в дела США. По мнению российского депутата, к этому ролику нельзя относиться серьезно.
«Не все актеры – идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Это еще и возраст, что скажешь», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».
Режиссер также вспомнил стихотворение Александра Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». «Это Пушкин еще советовал: не оспаривай глупца», — сказал Говорухин.
Фримен снялся в ролике так называемого комитета по расследованиям против России, в котором обвиняет Москву в покушении на демократию США. Актер заявил, что Америка находится в состоянии войны с РФ, передает «Ридус». Также он просил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратиться к народу и «рассказать правду» о вмешательстве Москвы в президентские выборы. В заключение Фримен призвал инициировать масштабное расследование, чтобы выявить, как это произошло.