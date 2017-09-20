Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда
Общество
Говорухин назвал идиотом Фримена, заявившего об атаке России на США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Говорухин назвал идиотом Фримена, заявившего об атаке России на США

    13:59  20 Сентября 2017
    262

    Говорухин назвал идиотом Фримена, заявившего об атаке России на США

    Москва, 20 сентября. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин прокомментировал выступление американского актера Моргана Фримена, обвинившего Россию во вмешательстве в дела США. По мнению российского депутата, к этому ролику нельзя относиться серьезно.

    «Не все актеры – идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Это еще и возраст, что скажешь», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

    Режиссер также вспомнил стихотворение Александра Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». «Это Пушкин еще советовал: не оспаривай глупца», — сказал Говорухин.

    Говорухин назвал идиотом Фримена, заявившего об атаке России на США

    Фримен снялся в ролике так называемого комитета по расследованиям против России, в котором обвиняет Москву в покушении на демократию США. Актер заявил, что Америка находится в состоянии войны с РФ, передает «Ридус». Также он просил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратиться к народу и «рассказать правду» о вмешательстве Москвы в президентские выборы. В заключение Фримен призвал инициировать масштабное расследование, чтобы выявить, как это произошло.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21341

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41304

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19957

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8101

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7453
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        12:08   20 Сентября 2017
        2219
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        85
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        7956
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        1058