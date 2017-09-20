ЦИК РФ рассчитывает к выборам-2018 компьютеризировать все избирательные участки

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Москва, 20 сентября. ЦИК Российской Федерации планирует оснастить компьютерами все участковые избирательные комиссии перед президентскими выборами, которые пройдут в 2018 году. Об этом в среду сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«К президентской кампании мы предполагаем все наши 90 с лишним тысяч участков оснастить компьютерами», — подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия России надеется получить перед выборами главы государства 2,5 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней.