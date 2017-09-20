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Эрдоган считает курдов друзьями Турции
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    Эрдоган считает курдов друзьями Турции

    13:39  20 Сентября 2017
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    Эрдоган считает курдов друзьями Турции

    Анкара, 20 сентября. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что курды являются друзьями Анкары.

    Турецкий лидер Эрдоган заявил в интервью каналу PBS NewsHour, что Анкара не выступает против курдов. Президент подчеркнул, что Турция борется против террористических организаций, а курды являются друзьями Анкары, пишет «Газета.ру».

    Ранее сообщалось, что армия Турции и протурецкие боевики ведут обстрелы курдского района Африн в северной части сирийской провинции Алеппо. Организация «Рабочая партия Курдистана», которая борется за права курдов в Турции, в Анкаре считается террористической группировкой.

    Эрдоган считает курдов друзьями Турции

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    Автор: Алексей Громов
    #турция #курды #анкара #тайип реджеп эрдоган
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