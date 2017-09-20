Крымчанам разрешили не выплачивать долги украинским банкам

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Симферополь, 20 сентября. Закон «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации долга заемщиков» в среду был принят в первом чтении парламентом Крыма.

Согласно законопроекту, долги жителей региона по взятым при Украине кредитам до 5 млн рублей будут полностью списаны. Так, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей физические и юридические лица полностью освобождаются от ее погашения. Для социально незащищенных граждан, в том числе опекунов несовершеннолетних, неработающих пенсионеров, инвалидов также предусмотрено полное списание долгов.

Как говорится в тексте документа, закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины передало Москве ноту протеста из-за выборов в Крыму.





