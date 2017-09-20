Путин поздравил жителей Вологодской области с 80-летием региона

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Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 80-летием образования региона, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обратился к жителям Вологодской области с поздравлением в связи с 80-летием региона.

«В такие юбилейные дни по-особому ощущается неразрывная связь времен, преемственность замечательных традиций творческого, созидательного труда, которыми всегда славились жители этого древнего северного края», — заметил Путин.

Президент подчеркнул, что жители региона внесли значимый вклад в укрепление российской государственности, а также экономическое развитие страны.