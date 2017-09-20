Донбасс сегодня: Лавров о миротворцах, главный психиатр ВСУ поплатился за диагноз «героям АТО»

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Донбасс сегодня, 20 сентября. Лавров рассказал о судьбе российского предложения по миротворцам. Главный военный психиатр Украины поплатился за страшную правду о «героях АТО». Находящийся на излечении в госпитале боец ВСУ захотел водки и пинками погнал в магазин подвернувшегося под руку ребенка.

Лавров о миротворцах в Донбассе

Работа над российским проектом резолюции о миротворцах в Донбассе продолжается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после окончания переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее Россия подала в Совбез ООН проект резолюции о вводе миротворческого континента ООН в Донбасс для защиты наблюдателей ОБСЕ. Согласно российскому предложению, миротворцы должны быть размещены на линии соприкосновения после отвода оттуда всех сил и средств. Также российская резолюция предусматривает прямые переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик.

Предложение Москвы предсказуемо вызвало очередные протесты Киева, который потребовал размещения миротворцев на всей территории Донбасса в плоть до российской границы. Этим идеям украинских властей потворствуют Соединенные Штаты и Франция. Ни Москву, ни республики Донбасса такое предложение категорически не устраивает.

«Нельзя сказать, что работа [по резолюции о вводе миротворцев в Донбасс] остановлена, — отметил Лавров после встречи с Тиллерсоном. — Всегда, когда резолюция вносится, страны, которые хотят внести какие-то предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы такое приглашение направили всем нашим коллегам, провели обсуждение, но пока не услышали ничего конкретного».

Главный военный психиатр Украины поплатился за правду о «героях АТО»

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности главного военного психиатра Украины Олега Друзя после того, как врач заявил, что более 90% военнослужащих, принимавших участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО), нуждаются в психиатрической реабилитации, поскольку представляют опасность для себя, своих близких и для общества.

Ранее начальник клиники психиатрии главного военного клинического госпиталя Украины Олег Друзь заявил, что 93% всех участников АТО в Донбассе представляют потенциальную угрозу для общества, склонны к суицидам и нуждаются в психиатрическом лечении.

«Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества», — заявил Друзь в ходе круглого стола в Верховной раде, посвященного реабилитации участников АТО.

По словам врача, эти «герои» нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи, поскольку все они стали жертвами «боевых стресс-факторов».

«Расстройства участников АТО характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни», — заявил Друзь.

Ветераны АТО возмутились поставленным диагнозом и потребовали принять меры к врачу, который его озвучил. Что и было сделано. Друзя отстранили и, возможно, отдадут под суд.

«Только что принял решение об отстранении от должности полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением им служебных обязанностей и назначил служебное расследование», — написал глава Минобороны Полторак в своем в Facebook.

Больной боец ВСУ пинками гнал ребенка за водкой

Пациент госпиталя ВСУ в Северодонецке вместе с друзьями захотел расслабиться, но было нечем. Как сообщили в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР, украинский боец поймал подвернувшегося под руку ребенка и пинками погнал его за водкой и сигаретами.

Эту грустную историю рассказала жительница Северодонецка. Она позвонила на горячую линию МВД ЛНР и поведала об инциденте, случившимся с ее 12-летним сыном, который катался на велосипеде неподалеку от госпиталя.

«Я ему запрещаю это делать — там близко госпиталь, и часто можно встретить выпивающие компании раненых и их сослуживцев. А это агрессивная публика. Но сын меня не послушал», — рассказала женщина.

По словам жительницы Северодонецка, ее сына остановили трое пьяных мужчин в камуфляжной форме. Один из них дал мальчику 100 гривен и послал в магазин за водкой и сигаретами.

Мальчик стал отнекиваться, резонно заявляя, что ему как несовершеннолетнему никто алкоголь не продаст.

«Тогда тот, что в тапочках, с криком — «Бегом!» ударил его ногой и толкнул велосипед, — цитируют в МВД ЛНР слова перепуганной матери. — Мальчик поехал, ударился плечом о дерево и упал. Тот, что дал ему деньги, подошел, снова сунул эту сотню и приказал ехать».

По словам женщины, ребенок выбросил деньги, вернулся домой и рассказал о происшествии. Мать сразу обратилась в нацполицию, но там отказались дать делу ход, сославшись на его «бесперспективность».

В МВД ЛНР выяснили, что к происшествию может быть причастен раненый боец ВСУ, проходивший лечение в одном из отделений Северодонецкого военного госпиталя.

По мнению военного руководства ЛНР, этот эпизод как нельзя лучше характеризует полное отсутствие дисциплины в украинской армии и низкий моральный дух бойцов ВСУ.