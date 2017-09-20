Лукашенко объяснил, почему они с Путиным раздельно следили за учениями «Запад-2017»

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Минск, 20 сентября. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о раздельном наблюдении за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017».

По его словам, они с Путиным договорились о раздельном наблюдении за ходом учений из-за их масштабности. Лукашенко напомнил, что основная фаза учений прошла на территории Белоруссии, но крупные учение проходили на российских полигонах.

«Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре», — объяснил глава республики.

В минувший понедельник Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили основной этап учений «Запад-2017».

Напомним, стратегические учения «Запад-2017» проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. В мероприятиях приняли участие свыше 12 тысяч человек.