Курдская милиция «Асайиш» арестовала 20 протестующих против независимости Курдистана

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Сулеймания, 20 сентября. Курдские силы безопасности подавляют демонстрацию против независимости Иракского Курдистана.

Местные источники в населенном пункте Сулеймания сообщили, что курдская милиция «Асайиш» выступила против гражданских активистов, которые стремились не допустить приезда в город главы Иракского Курдистана Масуда Барзани. Демонстранты выступали против проведения референдума о независимости Курдистана.

Источник отмечает, что силы безопасности задержали 20 гражданских активистов.

Ранее в Сулеймании прошла курдская акция в поддержку проведения референдума о независимости.