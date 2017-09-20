Курдская милиция «Асайиш» арестовала 20 протестующих против независимости Курдистана
Сулеймания, 20 сентября. Курдские силы безопасности подавляют демонстрацию против независимости Иракского Курдистана.
Местные источники в населенном пункте Сулеймания сообщили, что курдская милиция «Асайиш» выступила против гражданских активистов, которые стремились не допустить приезда в город главы Иракского Курдистана Масуда Барзани. Демонстранты выступали против проведения референдума о независимости Курдистана.
Источник отмечает, что силы безопасности задержали 20 гражданских активистов.
Ранее в Сулеймании прошла курдская акция в поддержку проведения референдума о независимости.
#الامن_الكردي يقمع تظاهرة معارضة لزيارة #بارزاني الى #السليمانية، ويعتقل 20 ناشطا مدنيا. #وكالة_يقين pic.twitter.com/AwYvCxLrrC— وكالة يقين للأنباء (@wakaltyaqein) September 20, 2017