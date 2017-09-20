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Политика
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Политика
Лондон согласился заплатить за «развод» с Евросоюзом
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    Лондон согласился заплатить за «развод» с Евросоюзом

    13:26  20 Сентября 2017
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    Лондон согласился заплатить за «развод» с Евросоюзом

    Лондон, 20 сентября. Официальный Лондон согласился выплатить Евросоюзу отступные за неисполнение обязательств, оговоренных в рамках соглашения по выходу Великобритании из ЕС. В программной речи по теме Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна назвать размер отступных, который, по данным Financial Times, составит не менее 20 млрд евро.

    Ранее власти Евросоюза утверждали, что в денежном выражении объем неисполненных Великобританией обязательств уже доходит до 100 млрд евро. Называя предварительную сумму в 20 млрд евро британские власти дают понять, на какую сумму может претендовать Брюссель.

    Лондон согласился заплатить за «развод» с Евросоюзом

    «Команда Мэй рассчитывает, что это предложение выведет переговоры с Брюсселем по Brexit из тупиковой ситуации, длящейся уже три месяца, — отмечает издание, — и позволит перейти ко второй стадии переговоров, которая откроет путь к обсуждению вопроса о будущих торговых отношениях».

    Ранее «Газета.ru» сообщила, что глава Европейского парламента Дональд Туск встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения условий реализации Brexit.

    Лондон согласился заплатить за «развод» с Евросоюзом

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    Автор: Валентин Меликов
    #мэй #туск
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