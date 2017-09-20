Лондон согласился заплатить за «развод» с Евросоюзом

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Лондон, 20 сентября. Официальный Лондон согласился выплатить Евросоюзу отступные за неисполнение обязательств, оговоренных в рамках соглашения по выходу Великобритании из ЕС. В программной речи по теме Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна назвать размер отступных, который, по данным Financial Times, составит не менее 20 млрд евро.

Ранее власти Евросоюза утверждали, что в денежном выражении объем неисполненных Великобританией обязательств уже доходит до 100 млрд евро. Называя предварительную сумму в 20 млрд евро британские власти дают понять, на какую сумму может претендовать Брюссель.

«Команда Мэй рассчитывает, что это предложение выведет переговоры с Брюсселем по Brexit из тупиковой ситуации, длящейся уже три месяца, — отмечает издание, — и позволит перейти ко второй стадии переговоров, которая откроет путь к обсуждению вопроса о будущих торговых отношениях».

Ранее «Газета.ru» сообщила, что глава Европейского парламента Дональд Туск встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения условий реализации Brexit.