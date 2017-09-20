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Первые поезда пустили по железной дороге в обход Украины
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    Первые поезда пустили по железной дороге в обход Украины

    13:26  20 Сентября 2017
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    Первые поезда пустили по железной дороге в обход Украины

    Москва, 20 сентября. Грузовые поезда начали курсировать на регулярной основе по линии Журавка — Миллерово в обход Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.

    «Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады», — уточнили в российской компании.

    Ожидается, что после грузовых поездов по линии пройдут пассажирские. О дате запуска пассажирских поездов ОАО «РЖД» сообщит дополнительно. 

    Первые поезда пустили по железной дороге в обход Украины

    Напомним, новая железная дорога Журавка  — Миллерово длиной 137 км станет частью скоростного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. Для пассажирских поездов предусмотрена максимальная скорость 140 км/ч, грузовых – 90 км/ч. Планируется, что летом по линии будут ходить до 190 поездов в сутки.

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    Автор: Борис Любимов
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