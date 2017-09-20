В Кремле не получали писем по изучению языка в Татарстане — Песков

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Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не получал от школьников из Татарстана писем с просьбой сохранить изучение татарского языка в школе наравне с русским.

«Нет, не получали, мы ничего не знаем об этом письме», — заявил он.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что родители школьников республики написали открытое письмо президенту России Владимиру Путина с просьбой сохранить изучение татарского языка на уровне государственного.

Отмечалось, что родители считали необходимым оставить изучение татарского языка, который является «основой мира и дружбы между народами».