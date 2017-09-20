Новости США: Морган Фримен призвал защитить демократию от РФ, Трамп транжирит деньги республиканцев

В Избранное

США, 20 сентября. Американский актер Морган Фримен призвал защитить демократию от России; президент Дональд Трамп тратит деньги республиканцев на судебные издержки; первая леди собралась подать в суд на неудачную шутку школы английского языка в Словении. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Фримен не в себе

Актер Морган Фримен записал видеообращение от имени недавно созданной некоммерческой правительственной организации «Комитет по расследованию России» с призывом защитить демократию США от Москвы.

«Представьте такой сценарий фильма: бывший шпион КГБ, разозленный крушением своей Родины, замышляет свою дорогу к мести, — сказал американский актер. — Пользуясь хаосом, он идет вверх по карьерной лестнице постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и направляет взор в сторону своего заклятого врага».

Адвокат и язык без костей

Адвокат из Белого дома Ти Кобб громко обсуждал шпионов и секретные документы, связанные с расследованием «вмешательства России в выборы в США», сидя в ресторане, сообщает газета The Washington Post.

Газета отмечает, что за соседним столиком сидел репортер, который услышал весь диалог. Среди прочего Кобб говорил о том, что среди адвокатов Белого дома есть «шпион», работающий на Дона Макгана — другого адвоката, у которого есть несколько документов, связанных с расследованием «вмешательства России в выборы в США» и спрятанных в сейфе. Это уже не первый раз, когда Кобб проявляет неосмотрительность, но первый, когда он обсуждал такой деликатный вопрос у всех на виду.

Обыски у Манафорта

Выяснилось, что команда специального прокурора Роберта Мюллера обыскивала дом Пола Манафорта, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Следователи искали документы, способные подтвердить, что Манафорт проводил финансовые или налоговые махинации. Они не нашли ничего интересного, хотя исследовали все документы, начиная с 2006 года. Согласно источникам, команда Мюллера получила ордер на обыск дома Манафрота в июле и явилась к нему, пока все еще спали. Среди прочего, сообщает телеканал, следователи получили записки Манафорта о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, произошедшей в июне 2016 года. Из записей ясно, что адвокат из России в основном жаловалась на санкции.

Эрдоган сообщил, что Трамп принес ему извинения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп извинился перед ним за беспорядки, произошедшие в мае между сотрудниками турецкой службы безопасности и протестующими у посольства Турции в Вашингтоне, сообщает Business Insider.

В мае, во время визита Эрдогана в США, его сторонники схлестнулись с протестующими перед посольством Турции. В результате 19 человек были арестованы, из них 15 оказались сотрудниками турецкой службы безопасности. В то же время, представитель Белого дома сказал, что Трамп ни за что не извинялся.

Трамп транжирит республиканские доллары

Президент Трамп использует деньги своей предвыборной кампании и Фонд Национального комитета Республиканской партии для того, чтобы оплатить адвокатов, защищающих его в деле о «связях с Россией», сообщает агентство Reuters.

В августе комитет заплатил более 230 тысяч долларов за судебные издержки, связанные с расследованием. Предыдущие президенты тратили деньги из этих фондов только для оплаты рутинных юридических вопросов, а Трамп станет первым, кто тратит средства на покрытие расходов криминального расследования.

Меланья намерена судиться со школой английского языка

Первая леди США Меланья Трамп собирается подать в суд на хорватскую школу иностранных языков, которая развесила по городу плакаты с ее портретом и подписью: «Представьте себе, как высоко вы можете подняться, хотя бы немного зная английский язык», сообщает CBS News.

Вероятно, это была всего лишь шутка про ее английский, на котором она говорит с сильным акцентом, но Меланье эта шутка не понравилась. Это не первый раз, когда лицо Маланьи незаконно используют в рекламе. У нее есть целая фирма, которая занимается защитой ее изображений, которые последнее время часто появляются на тортах, рекламе нижнего белья и туристических буклетах в Словении.

Журналисты шокированы видом Трампа с бокалом в руке

Во время произнесения тоста на банкете в честь Генассамблеи ООН Трамп, кажется, сделал глоточек вина, сообщает Daily News.

Известно, что Дональд Трамп не пьет из-за брата, поэтому репортеры были поражены, увидев его с бокалом. Кроме того, было замечено, что Трамп пригубил бокал вина еще раз после произнесения тоста за его столиком. Правда, остается неизвестным, точно ли это было вино. У брата Трампа, Фреда-младшего, были проблемы с алкоголем и курением. Он умер в 1981 году от алкоголизма.