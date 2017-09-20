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Курдская милиция «Асайиш» арестовала 20 протестующих против независимости Курдистана
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Ирак: курды Сулеймании протестуют против запрета референдума о независимости
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    Ирак: курды Сулеймании протестуют против запрета референдума о независимости

    13:08  20 Сентября 2017
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    Ирак: курды Сулеймании протестуют против запрета референдума о независимости

    Сулеймания, 20 сентября. Население города Сулеймания вышло на улицы с акцией против решения иракского парламента.

    Десятки людей собрались около представительства иракского парламента в Сулеймании для того, чтобы выразить протест против решения властей страны запретить референдум о независимости Иракского Курдистана.

    Мероприятие организовал Институт независимости Курдистана, директор организации Асо Камал подчеркнул, что решение Багдада курды не будут считать действительным, так как оно противоречит международным законам и принципам Организации Объединенных Наций в отношении прав народов на самоопределение.

    В Сулеймании проживает смешанное арабо-курдское население. В тот же день в городе состоялась еще одна акция протеста, на этот раз направленная против приезда президента Масуда Барзани в Сулейманию, сообщает местный источник. Демонстранты высказались против отделения Курдистана от Ирака.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #независимость #сулеймания
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