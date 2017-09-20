Ирак: курды Сулеймании протестуют против запрета референдума о независимости

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Сулеймания, 20 сентября. Население города Сулеймания вышло на улицы с акцией против решения иракского парламента.

Десятки людей собрались около представительства иракского парламента в Сулеймании для того, чтобы выразить протест против решения властей страны запретить референдум о независимости Иракского Курдистана.

Мероприятие организовал Институт независимости Курдистана, директор организации Асо Камал подчеркнул, что решение Багдада курды не будут считать действительным, так как оно противоречит международным законам и принципам Организации Объединенных Наций в отношении прав народов на самоопределение.

В Сулеймании проживает смешанное арабо-курдское население. В тот же день в городе состоялась еще одна акция протеста, на этот раз направленная против приезда президента Масуда Барзани в Сулейманию, сообщает местный источник. Демонстранты высказались против отделения Курдистана от Ирака.