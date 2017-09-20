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Общество
Навальный собрался подать в суд на Смольный
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    Навальный собрался подать в суд на Смольный

    13:25  20 Сентября 2017
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    Навальный собрался подать в суд на Смольный

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Оппозиционер Алексей Навальный собрался подать в суд на Смольный и официального представителя городского комитета по вопросам законности и правопорядка Андрея Краснова.

    Организатор несанкционированных митингов 26 марта и 12 июня намерен судиться с мэрией Петербурга. Навального возмутило высказывание представителя Смольного, в котором Краснов назвал участников беспорядков — провокаторами. В городской администрации отметили, что для этого не обязательно собираться именно в центре города — «на фоне открыточных имперских видов Петербурга», передает «Инфореактор».

    «Пожалуй, подадим в суд на мэрию Питера и их прекрасного «официального представителя», — заявил оппозиционер.

    Навальный собрался подать в суд на Смольный

    Власти города согласовали митинг сторонников Навального в Удельном парке. Однако организаторы акции незаконно направили людей, среди которых были и завербованные несовершеннолетние школьники, на Марсово поле и Дворцовую площадь.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #навальный #смольный #митинги
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