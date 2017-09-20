Дети пострадали при выбросе из нефтяной скважины в Оренбургской области

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Оренбург, 20 сентября. В результате произошедшего сегодня ночью выброса на нефтяной скважине в районе поселка Чкалов под Оренбургом пострадали 19 детей из расположенного поблизости населенного пункта. По предварительным данным, дети пострадали в результате выброса сероводорода.

«Предварительно, пострадали 19 детей в соседнем населенном пункте», — сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС России.

Напомним, разгерметизация буровой скважины с выбросом нефтяной жидкости и сероводорода произошла сегодня около 5.45 по местному времени (3.45 по Москве). Изначально пресс-служба МЧС сообщила, что пострадавших в результате инцидента не было и рекомендовала местным жителям обращаться к медикам в случае недомогания.