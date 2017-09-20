Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Лукашенко объяснил, почему они с Путиным раздельно следили за учениями «Запад-2017»
Экономика
Медведев дал два дня на доработку проекта бюджета на 2018-2020 годы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев дал два дня на доработку проекта бюджета на 2018-2020 годы

    13:24  20 Сентября 2017
    30

    Медведев дал два дня на доработку проекта бюджета на 2018-2020 годы

    Москва, 20 сентября. Минэкономразвития и Минфин до 22 сентября должны доработать проект бюджета на 2018-2020 годы для последующего внесения в Госдуму. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

    Как говорится в сообщении кабмина, к этому же сроку профильным ведомствам предстоит доработать проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда на 2018-2020 годы.

    Отмечается, что такое решение принято по итогам заседания правительства 18 сентября.

    Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы.


     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #медведев #бюджет
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21315

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41273

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19917

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8092

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7419
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        12:08   20 Сентября 2017
        1967
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        69
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        5709
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        1016