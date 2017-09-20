Медведев дал два дня на доработку проекта бюджета на 2018-2020 годы

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Москва, 20 сентября. Минэкономразвития и Минфин до 22 сентября должны доработать проект бюджета на 2018-2020 годы для последующего внесения в Госдуму. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как говорится в сообщении кабмина, к этому же сроку профильным ведомствам предстоит доработать проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда на 2018-2020 годы.

Отмечается, что такое решение принято по итогам заседания правительства 18 сентября.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы.



