Ответ на «Запад»: в Госдуме назвали бравадой военные маневры НАТО Dragon-2017

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В Польше, на полигоне в Зегже близ Варшавы стартовали крупные военные маневры НАТО Dragon-2017. Это одновременная попытка Польши выступить крупным политическим игроком в Европе и желание НАТО вызвать агрессию России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В этих маневрах будут участвовать все виды вооруженных сил; будет также отработано взаимодействие и сотрудничество с военно-морским флотом и с авиацией. Войска территориальной обороны, участвующие в учениях в первый раз, будут защищать территорию взлетно-посадочных полос и действовать в качестве подразделений, поддерживающих действия войск», — рассказывает об учениях заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик.

Согласно сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши. Кроме того, страна-агрессор пытается дестабилизировать политическую обстановку и овладеть спорной территорией. Во время активной фазы учений будет производится отработка обороны участка побережья и высадка парашютного десанта.

«Какая-то странная бравада. Я думаю, что проводя подобные маневры на своей территории, Польша намеревается себя выставить одним из ключевых игроков на европейском пространстве. Может быть, Варшава даже пытается выдавить из кресла лидера Германию, хотя это даже звучит смешно. Однако лидерам польского государства необходимо выступить в качестве игрока, с которым бы считались США и Европейский союз», — поясняет ситуацию народный избранник.

Согласно заявлению военного ведомства Польши, в маневрах задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысяч единиц техники. В мероприятии принимают участие союзники Варшавы по НАТО — солдаты из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.

«Стоит также отметить, что начало Dragon-2017 — это ответный шаг на российские учения «Запад-2017», которые в принципе носят оборонительный характер. Кстати, в этом и отличие наших учений от западных, в которых врагами выставляются русские солдаты. Думаю, что эта бравада направлена на эскалацию напряженности в данном регионе и еще раз подчеркивает двойные стандарты. То есть, заботясь о безопасности своих союзников, руководство Альянса создает серьезную напряженность на их территории», — продолжает Швыткин.

При этом он подчеркивает, что Североатлантический альянс пытается провоцировать Москву, пытается вызвать агрессивную ответную реакцию со стороны российского руководства.

«Но я думаю, что нам не стоит реагировать на эти нападки, кроме того, не стоит усиливать наши войска на границе с Польшей, потому что тот военный контингент, который там расположен, способен справиться с любой возникшей проблемой», — заключил депутат Госдумы.

Напомним, стратегические учения «Запад-2017» проводятся 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек. При этом ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду учений.