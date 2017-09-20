Володин поздравил Госдуму с победой над депутатами-прогульщиками

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Москва, 20 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил нижнюю палату российского парламента с тем, что сегодня на пленарное заседание не явились только депутаты, имеющие на это уважительную причину. По словам Володина, это, наверное, первое такое заседание в практике Госдумы.

В начале заседания глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что на заседании присутствуют 422 депутата — столько, сколько и должно было быть без учета тех, кто находится на больничном, отправился в командировку, участвует в составе делегаций или выполняет особые поручения Совета Думы.

«Коллеги, поздравляем, на самом деле, наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас депутаты отсутствуют только по уважительным причинам», — отметил в своем выступлении спикер Володин.

Напомним, согласно новому регламенту, пропуск пленарного заседания ведет к удержанию шестой части зарплаты депутата.