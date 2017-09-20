Песков адресовал Центробанку вопрос о банковском секторе России

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Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в банковском секторе России, переадресовав этот вопрос Центробанку.

«Что касается банковской системы, я хочу отослать вас к заявлениям, которые были сделаны на прошлой неделе главой нашего Центробанка Эльвирой Набиуллиной», — заявил Песков. Он также напомнил, что Набиуллина оценила текущую ситуацию в банковском секторе.

Напомним, что на прошлой неделе Набиуллина заявила, что регулятор не ослабит контроль за банковским сектором. В некоторых моментах он даже будет усилен.

Ранее сообщалось, что собственник «Бинбанка» обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации через ФКБС.