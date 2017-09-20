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Россия
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Экономика
Песков адресовал Центробанку вопрос о банковском секторе России
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    Песков адресовал Центробанку вопрос о банковском секторе России

    14:55  20 Сентября 2017
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    Песков адресовал Центробанку вопрос о банковском секторе России

    Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в банковском секторе России, переадресовав этот вопрос Центробанку.

    «Что касается банковской системы, я хочу отослать вас к заявлениям, которые были сделаны на прошлой неделе главой нашего Центробанка Эльвирой Набиуллиной», — заявил Песков. Он также напомнил, что Набиуллина оценила текущую ситуацию в банковском секторе.

    Напомним, что на прошлой неделе Набиуллина заявила, что регулятор не ослабит контроль за банковским сектором. В некоторых моментах он даже будет усилен.

    Песков адресовал Центробанку вопрос о банковском секторе России

    Ранее сообщалось, что собственник «Бинбанка» обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации через ФКБС.

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    Автор: Дима Оленин
    #песков #центробанк
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