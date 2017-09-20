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Политика
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Общество
Лидер «Христианского государства» был задержан по запросу Поклонской
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    Лидер «Христианского государства» был задержан по запросу Поклонской

    12:56  20 Сентября 2017
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    Лидер «Христианского государства» был задержан по запросу Поклонской

    Москва, 20 сентября. Глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщила ее пресс-служба.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Калинина задержали в городе Грязи Липецкой области. При нем нашли листовки с надписями «За Матильду гореть», передает РИА Новости.

    «Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — процитировала Поклонскую пресс-служба.

    Лидер «Христианского государства» был задержан по запросу Поклонской

    При этом Поклонская обратилась к правоохранительным органам с призывом признать экстремистским материалом сюжет фильма Алексея Учителя «Матильда», который якобы и привел к проявлениям экстремизма среди задержанных.

    Добавим, задержание лидера группы «Христианское государство — Святая Русь» также прокомментировал адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин  В беседе с Телеканалом 360 он выразил надежду, что виновные понесут справедливое наказание. 

    «Правоохранительные органы были крайне раздражены всей этой ситуацией вокруг фильма «Матильда», вокруг этих экстремистских действий, которые прокатились по всем городам России, вокруг публичных угроз», — сказал он.

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    Автор: Борис Любимов
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