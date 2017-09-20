Лидер «Христианского государства» был задержан по запросу Поклонской

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Москва, 20 сентября. Глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Калинина задержали в городе Грязи Липецкой области. При нем нашли листовки с надписями «За Матильду гореть», передает РИА Новости.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — процитировала Поклонскую пресс-служба.

При этом Поклонская обратилась к правоохранительным органам с призывом признать экстремистским материалом сюжет фильма Алексея Учителя «Матильда», который якобы и привел к проявлениям экстремизма среди задержанных.

Добавим, задержание лидера группы «Христианское государство — Святая Русь» также прокомментировал адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин В беседе с Телеканалом 360 он выразил надежду, что виновные понесут справедливое наказание.