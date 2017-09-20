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Песков прокомментировал дело задержанного в Греции россиянина Винника
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    Песков прокомментировал дело задержанного в Греции россиянина Винника

    16:21  20 Сентября 2017
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    Песков прокомментировал дело задержанного в Греции россиянина Винника

    Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом арестованного в Греции россиянина Александра Винника, который обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов.

    «Нет, не следят», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналиста, следят ли в Кремле за делом Александра Винника и разделяют ли позицию, в частности, семьи Винника, передает РИА Новости.

    Отметим, что США его обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. В настоящее время подвижек в деле Винника нет, ожидается получение следственных материалов. 

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #песков #винник
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