Песков прокомментировал дело задержанного в Греции россиянина Винника

В Избранное

Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом арестованного в Греции россиянина Александра Винника, который обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов.

«Нет, не следят», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналиста, следят ли в Кремле за делом Александра Винника и разделяют ли позицию, в частности, семьи Винника, передает РИА Новости.

Отметим, что США его обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. В настоящее время подвижек в деле Винника нет, ожидается получение следственных материалов.