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Политика
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Путин проведет традиционную встречу с главным раввином России — Песков
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    Путин проведет традиционную встречу с главным раввином России — Песков

    13:07  20 Сентября 2017
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    Путин проведет традиционную встречу с главным раввином России — Песков

    Москва, 20 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на 20 сентября, отметив, что президент встретится с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин страны Александром Бородой.

    Президент России Владимир Путин традиционно встретится с главным раввином Берлом Лазаром и председателем Федерации еврейских общин страны Александром Бородой по случаю празднования еврейского нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    При этом спикер Кремля добавил, что Путин поддерживает диалог с представителями всех конфессий, которых немало в России. На 20 сентября у российского лидера запланирована большая программа, включающая рабочие встречи и участие в различных мероприятиях.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #песков
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