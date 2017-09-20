Путин проведет традиционную встречу с главным раввином России — Песков

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Москва, 20 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на 20 сентября, отметив, что президент встретится с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин страны Александром Бородой.

Президент России Владимир Путин традиционно встретится с главным раввином Берлом Лазаром и председателем Федерации еврейских общин страны Александром Бородой по случаю празднования еврейского нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом спикер Кремля добавил, что Путин поддерживает диалог с представителями всех конфессий, которых немало в России. На 20 сентября у российского лидера запланирована большая программа, включающая рабочие встречи и участие в различных мероприятиях.