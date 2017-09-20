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Песков о словах Трампа по Сирии: Надо уважать суверенитет другого государства
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    Песков о словах Трампа по Сирии: Надо уважать суверенитет другого государства

    12:34  20 Сентября 2017  /обновлено: 12:57  20 Сентября 2017
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    Песков о словах Трампа по Сирии: Надо уважать суверенитет другого государства

    Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о Сирии. Представитель Кремля напомнил о необходимости уважать суверенитет чужого государства. 

    «Владимир Путин уже давно говорит о том, что, к сожалению, не многие страны в современном мире могут позволить себе быть истинно суверенными», — подчеркнул Песков, отметив, что Россия, несомненно, ценит и уважает суверенитет других стран. 

    Он напомнил, что Россия выстраивает отношения с другими странами, основываясь на уважении, доверии и суверенитете.

    Песков о словах Трампа по Сирии: Надо уважать суверенитет другого государства

    Напомним, ранее глава США Дональд Трамп в ходе своего «философского» выступления на Генассамблее ООН заявил, что США считают режим Башара Асада в Сирии «криминальным».

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    Автор: Дана Балан
    #путин #сирия #трамп #песков
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