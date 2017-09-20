Песков о словах Трампа по Сирии: Надо уважать суверенитет другого государства

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Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о Сирии. Представитель Кремля напомнил о необходимости уважать суверенитет чужого государства.

«Владимир Путин уже давно говорит о том, что, к сожалению, не многие страны в современном мире могут позволить себе быть истинно суверенными», — подчеркнул Песков, отметив, что Россия, несомненно, ценит и уважает суверенитет других стран.

Он напомнил, что Россия выстраивает отношения с другими странами, основываясь на уважении, доверии и суверенитете.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп в ходе своего «философского» выступления на Генассамблее ООН заявил, что США считают режим Башара Асада в Сирии «криминальным».