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Общество
Содрать семь шкур: эксперт оценил идею разделить водителей на любителей и профи
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    Содрать семь шкур: эксперт оценил идею разделить водителей на любителей и профи

    13:07  20 Сентября 2017
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    Содрать семь шкур: эксперт оценил идею разделить водителей на любителей и профи

    Союз автошкол Москвы направил в Госавтоинспекцию предложение разделить водителей на две категории: любителей и профессионалов, сообщают «Известия».

    По мнению инициаторов, существующие законодательные требования для автомобилистов, для которых управление транспортным средством не является основным средством заработка, являются слишком жесткими. Союз автошкол предлагает снизить их примерно на треть. И, напротив, контроль за деятельностью водителей-профессионалов предлагается ужесточить. В ведомстве мотивируют это предложение необходимостью очищения рынка грузо- и пассажироперевозок от недобросовестных водителей, которые позволяют себе систематически нарушать правила дорожного движения.

    Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в комментарии изданию отметил, что эта идея имеет право на существование, поскольку далеко не все водители с правами обладают достаточной квалификацией, чтобы безопасно перевозить пассажиров. Также он предложил смягчить наказание за ряд нарушений правил дорожного движения для профессионалов. В частности, необходимо утвердить санкции за незначительные нарушения ПДД более мягкими, поскольку лишение права управлять транспортным средством профессионального водителя может лишить его возможности зарабатывать на жизнь.

    Независимый автоэксперт Сергей Асланян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей довольно негативно оценил инициативу союза автошкол Москвы.

    «Водители даже сейчас разделены на любителей и профессионалов, хотим мы того или нет. С другой стороны, любые ужесточения нормативно-правовой базы не означают повышения качества обучения водителей, а означают лишь повышение ценника. Тем более, ранее уже заходили разговоры о необходимости смены документов для профессионалов каждые пять лет. То есть, если человек работает за рулем, то каждые пять лет ему бы пришлось бы, условно говоря, выкупать в очень сомнительных организациях право на профессию. Почему-то считается, что водителей нужно «дрючить» каждые пять лет, и это якобы должно как-то им помочь. «Содрать семь шкур» под видом экзаменов. При этом не идет разговора о том, что в течение этого периода законодательная база существенно изменится, будут меняться правила дорожного движения, административный кодекс», — объясняет эксперт.

    Содрать семь шкур: эксперт оценил идею разделить водителей на любителей и профи

    Асланян подчеркивает, что если предложение будет реализовано, то оно не будет означать организацию дополнительных курсов, чтобы повысить квалификацию водителей-профи. Это будет означать только дополнительные расходы для того, чтобы иметь законное право заниматься перевозками на законной основе. Причем существенное повышение стоимости подтверждения квалификации ожидает именно профессионалов. Эксперт напоминает, что в предложении  не содержится конкретных предложений, которые бы могли реально повысить уровень обучения и знаний водителя.

    «У нас развалена система обучения водителей, чудовищные проблемы с экзаменами, уничтожено значительное количество качественных автошкол. Качество обучения остается прежним.  Никогда еще кнуту не удавалось достичь тех же результатов, что и прянику», — говорит Сергей Асланян.

    Содрать семь шкур: эксперт оценил идею разделить водителей на любителей и профи

    Он уверен: если водителю пришлось заплатить больше денег для того, чтобы получить или защитить статус профессионального игрока, то это автоматически влечет за собой подорожание услуги для клиента.

    «Да, повышение стоимости произойдет не сразу и не напрямую. Но представьте себе транспортное предприятие, в котором работают сто таксистов или сто дальнобойщиков. И им в обязательном порядке необходимо доплатить либо за получение статуса профессионала, либо за его подтверждение. Эти расходы будут ложиться на предприятие. Что будет делать предприятие? Включать эти издержки в стоимость услуг», — заключил независимый эксперт. 

     

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    Автор: Михаил Блинов
    #пдд #авто #безопасность дорожного движения
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