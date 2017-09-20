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Политика
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Политика
Жертва эмоциональной экзальтации: Песков объяснил заявления Моргана Фримена о России
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    Жертва эмоциональной экзальтации: Песков объяснил заявления Моргана Фримена о России

    13:20  20 Сентября 2017
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    Жертва эмоциональной экзальтации: Песков объяснил заявления Моргана Фримена о России

    Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление голливудского актера Моргана Фримена о «российской угрозе».

    «Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей», — заявил Песков, отметив, что такие люди также часто становятся жертвами эмоциональной экзальтации.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что к подобным заявлениям не стоит относиться серьезно, поскольку они носят исключительно эмоциональный характер. Такие выступления не основываются на каких-то реальных фактах, добавил он.

    Жертва эмоциональной экзальтации: Песков объяснил заявления Моргана Фримена о России

    Напомним, что в среду в Сети появилось видео, на котором актер Морган Фримен заявляет, что Россия якобы хочет отомстить США за развал СССР. Актер предложил зрителям представить сценарий фильма, в котором «агент КГБ» стал главой страны и мстит за развал своей родины. По словам Фримена, для него США выглядят заклятым врагом.

    Морган Фримен также обвинил Москву в кибератаках на демократические страны, он призвал президента США Дональда Трампа открыть «правду» о выборах, которые прошли в конце 2016 года.

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    Автор: Дима Оленин
    #песков #морган фримен
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