Жертва эмоциональной экзальтации: Песков объяснил заявления Моргана Фримена о России

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Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление голливудского актера Моргана Фримена о «российской угрозе».

«Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей», — заявил Песков, отметив, что такие люди также часто становятся жертвами эмоциональной экзальтации.

Пресс-секретарь подчеркнул, что к подобным заявлениям не стоит относиться серьезно, поскольку они носят исключительно эмоциональный характер. Такие выступления не основываются на каких-то реальных фактах, добавил он.

Напомним, что в среду в Сети появилось видео, на котором актер Морган Фримен заявляет, что Россия якобы хочет отомстить США за развал СССР. Актер предложил зрителям представить сценарий фильма, в котором «агент КГБ» стал главой страны и мстит за развал своей родины. По словам Фримена, для него США выглядят заклятым врагом.

Морган Фримен также обвинил Москву в кибератаках на демократические страны, он призвал президента США Дональда Трампа открыть «правду» о выборах, которые прошли в конце 2016 года.