Путин в среду встретится с главой организации «Опора России» — Песков

В Избранное

Москва, 20 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин в среду проведет встречу с главой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым в преддверии юбилея организации. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин в среду, 20 сентября, будет работать в столице. На повестке дня также встреча с главой организации «Опора России» Александром Калинином.