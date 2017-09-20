Путин в среду встретится с главой организации «Опора России» — Песков
Москва, 20 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин в среду проведет встречу с главой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым в преддверии юбилея организации. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин в среду, 20 сентября, будет работать в столице. На повестке дня также встреча с главой организации «Опора России» Александром Калинином.
«Дело в том, что эта организация, которая объединяет в себе малый и средний бизнес, отмечает 15-летие, и как раз президент поздравит. Вы знаете, тема малого и среднего бизнеса входит в число приоритетных для главы государства», — отметил Песков.