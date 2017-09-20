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Россия
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Политика
Путин предложил помощь пострадавшей от землетрясения Мексике
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    Путин предложил помощь пострадавшей от землетрясения Мексике

    16:21  20 Сентября 2017
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    Путин предложил помощь пострадавшей от землетрясения Мексике

    Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в телеграммме президенту Мексики отметил готовность оказать помощь по линии МЧС в ликвидации последствий землетрясения. 

    По словам представителя Кремля, российский лидер выразил соболезнования мексиканскому коллеге в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями.

    «Путин также выразил готовность в случае необходимости по линии МЧС оказать помощь в ликвидации последствий и в поиске возможных раненых, которые находятся под завалами», — отметил пресс-секретарь.

    Путин предложил помощь пострадавшей от землетрясения Мексике

    Напомним, число жертв землетрясения, которое произошло в 12 км от населенного пункта Ашочиапан, составляет уже около 350 человек.

    Сегодня глава МЧС РФ Владимир Пучков направил главе МВД Мексики телеграмму с предложением оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков #землетрясение #мексика
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