Опросы о доверии россиян к Путину показывают поддержку его политики в обществе — Песков

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Москва, 20 сентября. Соцопросы о доверии россиян к президенту России Владимиру Путину показывают, что большинство граждан поддерживают его политику. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Со всеми известными допусками и оговорками, которые должно в себе содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это может только об одном: об абсолютном доминирующем доверии к главе российского государства и его кадровой политики»,— отметил он.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу «Левады-Центра», две трети россиян готовы проголосовать за Путина, если тот вновь выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.