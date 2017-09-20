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Политика
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Общество
Опросы о доверии россиян к Путину показывают поддержку его политики в обществе — Песков
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    Опросы о доверии россиян к Путину показывают поддержку его политики в обществе — Песков

    12:29  20 Сентября 2017  /обновлено: 12:35  20 Сентября 2017
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    Опросы о доверии россиян к Путину показывают поддержку его политики в обществе — Песков

    Москва, 20 сентября. Соцопросы о доверии россиян к президенту России Владимиру Путину показывают, что большинство граждан поддерживают его политику. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Со всеми известными допусками и оговорками, которые должно в себе содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это может только об одном: об абсолютном доминирующем доверии к главе российского государства и его кадровой политики»,— отметил он.

    Опросы о доверии россиян к Путину показывают поддержку его политики в обществе — Песков

    Ранее сообщалось, что, согласно опросу «Левады-Центра», две трети россиян готовы проголосовать за Путина, если тот вновь выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #россияне #песков #общество #доверие #соцопросы
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