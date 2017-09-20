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Политика
Песков: У Грибаускайте будет шанс поменять мнение об учениях «Запад-2017»
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    Песков: У Грибаускайте будет шанс поменять мнение об учениях «Запад-2017»

    14:58  20 Сентября 2017
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    Песков: У Грибаускайте будет шанс поменять мнение об учениях "Запад-2017"

    Москва, 20 сентября. У президента Литвы Дали Грибаускайте будет возможность поменять точку зрения о военных учениях «Запад-2017» после того, как она получит информацию от международных наблюдателей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что присутствующие на российско-белорусских учениях наблюдатели получили исчерпывающий брифинг по целям и замыслам маневров. Также международные эксперты воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному.

    «Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения»,  — сказал он.

    Песков: У Грибаускайте будет шанс поменять мнение об учениях "Запад-2017"

    Грибаускайте заявила с трибуны Генассамблеи ООН, что учения «Запад — 2017» якобы являются частью информационной войны и отработкой сценариев нападения на соседние страны. Российская делегация покинула заседание ГА ООН перед ее выступлением.

    Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения «Запад-2017» носят исключительно мирный характер, а главной их целью является оборона. По его словам, название учений означает запад РФ и Белоруссию, которая располагается еще западнее. 

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    Автор: Борис Любимов
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