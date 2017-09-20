Песков прокомментировал референдум о независимости Иракского Курдистана

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Москва, 20 сентября. Россия выступает за целостность государств ближневосточного региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя референдум о независимости Иракского Курдистана.

Представитель Кремля обратил внимание, что не хотел бы на данный момент комментировать вопрос признания или непризнания Россией будущего результата референдума.

«Позиция России в пользу территориальной целостности государств региона», — заметил пресс-секретарь российского президента.

Референдум об отделении Иракского Курдистана от Ирака назначен на 25 сентября. Центральные власти выступают против него и считают незаконным.