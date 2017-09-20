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Политика
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Полиция Италии арестовала 50 членов мафиозной банды Sacra Corona Unita
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    Полиция Италии арестовала 50 членов мафиозной банды Sacra Corona Unita

    12:31  20 Сентября 2017  /обновлено: 12:41  20 Сентября 2017
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    Полиция Италии арестовала 50 членов мафиозной банды Sacra Corona Unita

    Рим, 20 сентября. Итальянская полиция арестовала 50 членов одной из наиболее могущественных мафиозных организаций страны Sacra Corona Unita. Операция прошла на юге Италии в области Апулия.

    Задержанные обвиняются в убийствах, вымогательстве, торговлей оружием и наркотиками, сообщает La Stampa. Кроме этого, одним из пунктов обвинения стала расправа над сыном бывшего члена банды, который согласился сотрудничать с итальянскими правоохранительными органами.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Италии задержали одного из лидеров мафии «Ндрангета» Джузеппе Джорджи, который скрывался от полиции с 1994 года.

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    Автор: Алексей Громов
    #италия #полиция #мафия
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