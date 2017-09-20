Полиция Италии арестовала 50 членов мафиозной банды Sacra Corona Unita

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Рим, 20 сентября. Итальянская полиция арестовала 50 членов одной из наиболее могущественных мафиозных организаций страны Sacra Corona Unita. Операция прошла на юге Италии в области Апулия.

Задержанные обвиняются в убийствах, вымогательстве, торговлей оружием и наркотиками, сообщает La Stampa. Кроме этого, одним из пунктов обвинения стала расправа над сыном бывшего члена банды, который согласился сотрудничать с итальянскими правоохранительными органами.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Италии задержали одного из лидеров мафии «Ндрангета» Джузеппе Джорджи, который скрывался от полиции с 1994 года.