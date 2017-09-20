«Дармовщина закончилась!»: как из украинцев будут выбивать коммунальные долги

В Избранное

В рамках проекта государственного бюджета на 2018 год официальный Киев внес существенные поправки в законодательство о реформе украинской системы ЖКХ. Согласно новым постановлениям, местные власти получают возможность самостоятельно взимать задолженность по «коммуналке», вводить штрафы за неоплаченные квитанции и отказывать в назначении социальной помощи. Одновременно регионам вменяется проверка платежеспособности квартиросъемщиков и наложение ареста на счета и имущество «штрафников». Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, это связано с тем, что государство больше не в состоянии в полном объеме обеспечивать соответствующими субсидиями «всех без исключения граждан». Подобное заявление вызвало волну общественных протестов: активисты в один голос утверждают, что при новых ценах на газ, свет, воду и отопление предстоящую зиму большинство украинцев попросту не переживут. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева был категоричен. В ходе своего выступления на согласительном совете при правительстве 14 сентября он констатировал: из-за катастрофической нехватки в казне денег обеспечение жилищных субсидий будет сокращено на 5 миллиардов гривен (180 миллионов долларов). Таким образом, в начислениях откажут, по меньшей мере, половине нынешних соискателей. Более того, государство планирует не только ужесточить санкции против должников, но и потребовать от целых категорий малоимущих сограждан вернуть уже выплаченные льготные средства. В какой форме будет осуществляться это требование, министр не уточнил.

Да этого и не надо. Во многих украинских регионах уже созданы так называемые «группы общественных коллекторов». В их обязанности входит выявление должников, проведение с ними «профилактических бесед» и вручение предписаний об аресте (отъеме) собственности. Тех, кто ранее получал субсидии, но «явно в них не нуждался», коллекторы заставят «вернуть полученные средства до копейки».

«Власти на местах вполне могут обвинить тех же должников в мошенничестве и пригрозить им как конфискацией, так и реальными сроками тюремного заключения, — сказал в комментарии ФАН юрист высшей категории Руслан Кошевец. — И хотя, по большому счету, сажать в тюрьму нищих сограждан бесполезно (даже активно работая в заключении, погасить задолженность они не смогут), это может стать неплохим средством запугивания».

Впрочем, если к запугиванию тюрьмой упомянутые «коллекторы» пока прибегают не особенно часто, другими методами они уже пользуются весьма и весьма охотно.

«Мой долг за отопление составляет 45 тысяч гривен, — говорит в доверительной беседе с корреспондентом ФАН житель Киевской области, безработный строитель Сергей Филимон. — Ко мне уже приходили «вышибалы» и сказали, что по судебному решению отнимут квартиру. А пока суд да дело — с 1 октября я буду обязан платить по 10 гривен за каждый день просрочки. Кто устанавливает такие расценки?»

С того же 1 октября должникам по ЖКХ запретят выезжать за пределы Украины, осуществлять сделки купли-продажи недвижимости и автотранспорта, а также получать переводы из-за рубежа.

«Киев фактически развязал нам руки, — отметили ФАН в разговоре «не на диктофон» представители управления жилищно-коммунального хозяйства одного из украинских областных центров. — Выбивая долги, мы пополним не только государственную казну, но и местный бюджет. Иждивенцам нужно дать понять: дармовщина закончилась — отчитаются за каждый потребленный киловатт-час света и куб газа!».

На правительственном заседании министр Рева довольно цинично заметил, что платить по существующим тарифам ЖКХ, в принципе, могут все украинцы. Дескать, в стране была повышена минимальная зарплата, пересматриваются объемы пенсий и, таким образом, уровень жизни на Украине «неуклонно растет». И это ничего, что безработица на подконтрольных команде Порошенко и Гройсмана территориях достигает 60%, а каждый второй работоспособный украинец планирует покинуть пределы родины в поисках либо лучшей жизни, либо пристойного заработка.

«Они (члены правительства, — Прим. ФАН) начинают всем нам рассказывать, что в «Европейской Польше» цены на газ выше, и люди платят, — отметил журналистам руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Но в Польше средняя зарплата составляет тысячу евро, когда на Украине радуются ста пятидесяти».

А здесь следует вспомнить, что именно Рева «отличился» высказыванием о «необъемных аппетитах» своих сограждан. Якобы те «слишком много едят» (тратят на пропитание больше, чем европейцы, — Прим. ФАН). Сейчас министр ограничился ремаркой в стиле: «нужно экономить, тогда не будет долгов».

Интернет-сообщество ответило министру яростной критикой. «Я бы ел что-нибудь другое, кроме картошки. Но такие, как вы, подняли цены даже на пшеничную крупу, — отмечено на популярном форуме во всемирной паутине. — Я сам пеку для семьи хлеб, а скоро откажусь и от хлебопечки: дорого платить за электричество. Надеюсь, что так же скоро вас и вам подобных постигнет моя участь».

Впоследствии именно этот пост из Сети был удален: у действующей украинской власти и рядовых граждан разная трактовка слова «дармовщина».