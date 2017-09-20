Сара Коннор вернется в новую трилогию о «Терминаторе»

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Лос-Анджелес, 20 сентября. Голливудская актриса Линда Хэмилтон вернется во франшизу о Терминаторе. Напомним, что Хэмилтон является первой исполнительницей роли Сары Коннор в фильмах «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».

Актриса намерена воссоединиться с незаменимым Арнольдом Шварценеггером и режиссером Джеймсом Камероном, снявшим первую и вторую части франшизы, сообщает «Газета.Ru».

Шварценеггер планирует вновь сыграть Терминатора, а Камерон станет продюсером будущей картины. Режиссером фильма станет Тим Миллер, снявший «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом.

Напомним, что Джеймс Камерон уже заявлял, что хочет возродить трилогию про Терминатора.