Сирия на перепутье: США готовят «Джебхат ан-Нусру» в Идлибе с целью отвлечь САА от Дейр эз-Зора

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Вооруженные оппозиционные группировки, дислоцирующиеся в провинции Идлиб, накануне получили крупную партию техники и оружия. Конвой с подкреплением был зафиксирован на пути из соседнего региона — Хамы. Информацию об этом опубликовал новостной Twitter-канал (@WarfareWW).

При этом на территории Идлиба сейчас действует режим тишины, установленный в соответствии с соглашением о создании зоны деэскалации, которое было подписано в Астане 15 сентября в ходе шестого раунда переговоров. Однако, несмотря на перемирие, ситуация в этой части республики в последнее время складывается напряженная.

В то время как в Идлибе боевики пока только наращивают военную мощь, вблизи границы провинции — на севере соседней Хамы — недавно была запущена неожиданная серия атак, в которых участвовали радикалы террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики «Джебхат ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана» (деятельность группировок запрещена в РФ) провели несколько нападений на позиции Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Маан. В ходе наступления были задействованы танки. Как отмечают местные активисты, террористам удалось собрать в северной части региона значительные бронетанковые силы.

Вчера, кроме того, массированным артиллерийским и ракетных обстрелам «Нусры» подвергся военный аэродром армии САР, расположенный недалеко от столицы провинции. Сообщалось, что в результате удара были уничтожены три сирийских самолета.

Эксперт по Ближнему Востоку и политолог Александр Сотниченко убежден, что усиление оппозиционных групп боевиков в Идлибе и внезапное наступление на севере соседней Хамы, несомненно, связаны между собой. Вполне возможно, что партия оружия была направлена формированиям, подконтрольным «Тахрир аш-Шам». Другой вопрос — с чем связана неожиданная активизация сил сирийской «Аль-Каиды»*? Кому может быть выгодно расшатывание ситуации в этом регионе? Обо всем этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Боевики «Тахрир аш-Шам» около месяца назад одержали серию крупных побед над отрядами «Ахрар аш-Шам» и завоевали ряд ключевых позиций в Идлибе. Сейчас им нужно показать, что они живы и способны к активным боевым действиям всему миру, и в том числе своим главным спонсорам — частным организациям Саудовской Аравии и некоторых других государств Персидского залива. При этом не исключено, что помощь «Джебхат ан-Нусре»* оказывают и американцы».

Дело в том, что Соединенным Штатам это было бы выгодно как никому другому, считает эксперт. Вряд ли поставки идут через турецкую границу, поскольку Анкара давно поссорилась с «Нусрой» и теперь поддерживает «Ахрар аш-Шам». Что же касается Вашингтона, то именно ему и его подопечным — курдам — была бы на руку вынужденная передислокация подразделений САА из Дейр эз-Зора в район между Хамой и Идлибом.

«Лоббисты США и Израиля довольно активно педалируют тему о возможности серьезных и активных боевых действий между сирийской армией и боевиками, засевшими в Идлибе. Это, разумеется, категорически невыгодно сирийскому правительству. Наступление САА на этом направлении обернется большими потерями для правительственных войск. Особых ресурсов у армии САР там нет. Скорее всего, операция боевиков на севере Хамы была скоординирована с американцами, которые решительно недовольны тем, что сирийские подразделения все-таки пересекли Евфрат в провинции Дейр эз-Зор и продолжают там наступление».

Соединенные Штаты, которые рассчитывают руками курдских бойцов Сирийской демократической армии (SDF) завоевать, прежде всего, нефтяные поля, расположенные на северном берегу реки, а также другие территории в этом ключевом регионе, безусловно, могли бы спровоцировать эскалацию ситуацию в другом районе Сирии с целью отвлечь войска Башара Асада.

Напомним, сирийская армия бросила все силы на Дейр эз-Зор, последний крупный бастион «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Сейчас части САА уже закрепились на северном берегу Евфрата, осталось еще немного пройти на восток — и им удастся перекрыть путь для дальнейшего наступления курдов и США, которые также развернули масштабную операцию в этом регионе.

«Вполне возможно, американцы хотят провести отвлекающий маневр для того, чтобы командованию сирийской армии пришлось перебросить боеспособные передовые части САА из-под Дейр эз-Зора в провинцию Хама. Мы не можем прямо обвинять США в спонсировании «Нусры», но то, что наступление «Тахрир аш-Шам» на границе с Идлибом началось именно сейчас, несомненно, слишком уж удобно для Соединенных Штатов и SDF».

* Организация запрещена на территории РФ.