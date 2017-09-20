Большинство россиян хотят видеть Путина президентом и после 2018 года

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Москва, 20 сентября. Две трети граждан Российской Федерации хотят видеть действующего российского лидера Владимира Путина на этой должности и после выборов 2018 года. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса «Левада-центра».

По данным социологов, большинство россиян (67%) желают видеть Путина главой государства после истечения его нынешнего срока.

Также социологи выяснили, что больше 50% респондентов заявили, что примут участие в голосовании на выборах в будущем году (27% отметили, что точно проголосуют, 30% заявили, что «вероятно»).

Отмечается, что опрос проводился в конце августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в 48 регионах страны.