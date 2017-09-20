Киев предложил Донбассу обсудить в Минске обмен пленных по формуле «87 на 309»

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Киев, 20 сентября. Основным вопросом заседания гуманитарной группы в Минске по Донбассу станет освобождение пленных по формуле «87 на 309», сообщил представитель украинской стороны Виктор Медведчук.

Киев считает, что за последние две недели в вопросе обмена пленными достигнут определенный прогресс. «Главным вопросом станет продолжение обсуждения предложения Украины об освобождении удерживаемых лиц по формуле «87 на 309», — заявил представитель украинской стороны на минских переговорах Виктор Медведчук.

По словам спикера, Киев разыскивает 147 человек, без вести пропали по данным Украины 410 человек. Отметим, что процесс уточнения списка пленных длится продолжительное время. Представитель ЛНР Владислав Дейнего сообщал ранее о подготовке списка обмена пленными по форуме «всех на всех», однако Киев игнорирует запросы Луганска.