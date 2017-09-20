Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Курдская милиция «Асайиш» арестовала 20 протестующих против независимости Курдистана
Украина
Киев предложил Донбассу обсудить в Минске обмен пленных по формуле «87 на 309»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев предложил Донбассу обсудить в Минске обмен пленных по формуле «87 на 309»

    13:28  20 Сентября 2017
    45

    Киев предложил Донбассу обсудить в Минске обмен пленных по формуле «87 на 309»

    Киев, 20 сентября. Основным вопросом заседания гуманитарной группы в Минске по Донбассу станет освобождение пленных по формуле «87 на 309», сообщил представитель украинской стороны Виктор Медведчук.

    Киев считает, что за последние две недели в вопросе обмена пленными достигнут определенный прогресс. «Главным вопросом станет продолжение обсуждения предложения Украины об освобождении удерживаемых лиц по формуле «87 на 309», — заявил представитель украинской стороны на минских переговорах Виктор Медведчук.

    По словам спикера, Киев разыскивает 147 человек, без вести пропали по данным Украины 410 человек. Отметим, что процесс уточнения списка пленных длится продолжительное время. Представитель ЛНР Владислав Дейнего сообщал ранее о подготовке списка обмена пленными по форуме «всех на всех», однако Киев игнорирует запросы Луганска. 

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #донбасс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21315

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41272

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19917

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8090

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7419
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        12:08   20 Сентября 2017
        1960
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        69
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        5635
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        1016