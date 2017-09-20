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Политика
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Украина
Украинского депутата-радикала задержали за убийство коллеги из «Свободы»
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    Украинского депутата-радикала задержали за убийство коллеги из «Свободы»

    12:19  20 Сентября 2017
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    Украинского депутата-радикала задержали за убийство коллеги из «Свободы»

    Киев, 20 сентября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко подтвердил информацию о задержании депутата-радикала Хачатура Хачатряна. Его подозревают в том, что он нанял исполнителей, которые нанесли тяжкие телесные повреждения украинскому депутату от партии «Свобода» Олегу Супруненко и инсценировали ограбление.

    «Мне стало известно, что депутата Миргородского городского совета от РПЛ Хачатура Хачатряна задержали по обвинению в убийстве его коллеги-депутата от ВО «Свобода» Олега Супруненко. Я требую от Хачатура Хачатряна сложить мандат и предстать перед правосудием», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    Украинского депутата-радикала задержали за убийство коллеги из «Свободы»

    Супруненко был обнаружен после нападения ранним утром 12 июля. Неизвестные в масках нанесли ему тяжелые травмы головы и многочисленные переломы. Врачи боролись за жизнь депутата в течение 26 дней, однако 7 августа он умер. Украинские правоохранители проверили ряд версий нападения, в том числе и связанные с политической деятельностью депутата. 

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    Автор: Валентин Меликов
    #ляшко
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