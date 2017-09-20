Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Лукашенко объяснил, почему они с Путиным раздельно следили за учениями «Запад-2017»
Политика
Обязательно приедет: эксперт о возможном визите Макрона в Москву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обязательно приедет: эксперт о возможном визите Макрона в Москву

    12:42  20 Сентября 2017
    39

    Эксперт рассказал, как визит Макрона в Москву повлияет на отношения России с Западом

    Президент Франции Эммануэль Макрон может в скором времени приехать в Москву. Об этом заявила французский посол в России Сильви Берманн. Она заявила, что Россия и Франция продолжают поддерживать контакты на всех уровнях, и президент Пятой Республики будет рад посетить нашу страну по приглашению Владимира Путина. Тем не менее Берманн также добавила, что договоренности о конкретной дате визита пока нет.

    Напомним, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Франции направлено официальное приглашение посетить Москву. Сам Макрон недавно заявил в интервью для американского телеканала CNN, что уважает российского национального лидера Владимира Путина как партнера.

    Макрон не будет отменять свою поездку в Россию

    Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что все указывает на то, что президент Франции действительно вскоре отправится с государственным визитом в Россию.

    «Владимир Путин уже был во Франции, а Эммануэль Макрон в России еще не был. Потому я предполагаю, что такой визит вполне вероятен. Коль скоро госпожа посол прямо сказала, что ее президент рад был бы посетить Москву, это однозначный сигнал о том, что эта идея актуальна, что она обсуждается и прорабатывается. В отличие от Джонсона, главы МИД Великобритании, чей визит в Москву то анонсируется, то откладывается, я уверен, что, когда дата будет согласована, Макрон не будет отменять свою поездку в Россию. В общем-то, приглашение от российской стороны уже имеется, как только дата и повестка дня для встречи будут согласованы, президент Франции обязательно посетит Москву», — прежде всего, заявил политолог.

    Политические отношения Москвы и Парижа сейчас находятся в подвешенном состоянии

    Между тем остаются большие сомнения, насколько встреча Макрона с Путиным может быть продуктивной. Политические отношения Москвы и Парижа сейчас находятся в подвешенном состоянии.

    «Дело в том, что повестки дня для их встречи на нынешний момент фактически нет. До выборов в Германии очевидно, что ее и не будет. До того, как отношения Германии и Франции не прояснятся, Париж не может знать, как ему следует держать себя с Москвой. А то, что после выборов в Германии к власти придет новая коалиция, на мой взгляд, несомненно. Большой коалиции, на которую Меркель опирается сейчас, с вероятностью 90–95% больше не будет, только какой-то совершенно фантастический расклад голосов может ее реактуализировать», — продолжает Владимир Брутер.

    До тех пор, пока новый расклад сил в Европе не прояснится, Макрон просто не может знать, какими должны быть его отношения с Москвой. Потому, скорее всего, его визит в Россию и встреча с Путиным будут по большей части лишь светским раутом. Вряд ли от этой встречи следует ожидать каких-то реальных политических решений, резюмирует политолог.

    «Не будем забывать также, что Трамп, выстраивая свои отношения с Россией, вообще не обращает внимания на мнения других политических лидеров Запада. Он уже успел несколько раз это продемонстрировать. Таким образом, пока визит Макрона в Москву не способен повлиять ни на отношения России с ЕС, ни на отношения Москвы и Вашингтона», — подводит итог Брутер.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Иван Верихов
    #путин #меркель #россия #сша #песков #франция #джонсон #германия #макрон #брутер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21316

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41273

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19917

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8092

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7419
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        12:08   20 Сентября 2017
        1977
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        69
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        5779
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        1018