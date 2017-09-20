Обязательно приедет: эксперт о возможном визите Макрона в Москву

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Президент Франции Эммануэль Макрон может в скором времени приехать в Москву. Об этом заявила французский посол в России Сильви Берманн. Она заявила, что Россия и Франция продолжают поддерживать контакты на всех уровнях, и президент Пятой Республики будет рад посетить нашу страну по приглашению Владимира Путина. Тем не менее Берманн также добавила, что договоренности о конкретной дате визита пока нет.

Напомним, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Франции направлено официальное приглашение посетить Москву. Сам Макрон недавно заявил в интервью для американского телеканала CNN, что уважает российского национального лидера Владимира Путина как партнера.

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что все указывает на то, что президент Франции действительно вскоре отправится с государственным визитом в Россию.

«Владимир Путин уже был во Франции, а Эммануэль Макрон в России еще не был. Потому я предполагаю, что такой визит вполне вероятен. Коль скоро госпожа посол прямо сказала, что ее президент рад был бы посетить Москву, это однозначный сигнал о том, что эта идея актуальна, что она обсуждается и прорабатывается. В отличие от Джонсона, главы МИД Великобритании, чей визит в Москву то анонсируется, то откладывается, я уверен, что, когда дата будет согласована, Макрон не будет отменять свою поездку в Россию. В общем-то, приглашение от российской стороны уже имеется, как только дата и повестка дня для встречи будут согласованы, президент Франции обязательно посетит Москву», — прежде всего, заявил политолог.

Между тем остаются большие сомнения, насколько встреча Макрона с Путиным может быть продуктивной. Политические отношения Москвы и Парижа сейчас находятся в подвешенном состоянии.

«Дело в том, что повестки дня для их встречи на нынешний момент фактически нет. До выборов в Германии очевидно, что ее и не будет. До того, как отношения Германии и Франции не прояснятся, Париж не может знать, как ему следует держать себя с Москвой. А то, что после выборов в Германии к власти придет новая коалиция, на мой взгляд, несомненно. Большой коалиции, на которую Меркель опирается сейчас, с вероятностью 90–95% больше не будет, только какой-то совершенно фантастический расклад голосов может ее реактуализировать», — продолжает Владимир Брутер.

До тех пор, пока новый расклад сил в Европе не прояснится, Макрон просто не может знать, какими должны быть его отношения с Москвой. Потому, скорее всего, его визит в Россию и встреча с Путиным будут по большей части лишь светским раутом. Вряд ли от этой встречи следует ожидать каких-то реальных политических решений, резюмирует политолог.