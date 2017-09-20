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Россиянин выпустил часы с клоуном из «Оно» для помощи больным детям
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    Россиянин выпустил часы с клоуном из «Оно» для помощи больным детям

    13:02  20 Сентября 2017
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    часы

    Москва, 20 сентября. Российский часовщик Константин Чайкин изготовил лимитированную коллекцию часов Clown, на циферблате которых изображен клоун, похожий на персонажа книги Стивена Кинга «Оно». 

    Создатель часов признался, что вдохновился недавно вышедшим фильмом ужасов «Оно», где дети вступают в битву с монстром по имени Пеннивайз. В коллекции всего 27 экземпляров, что также является отсылкой к «Оно» — согласно книге, древнее зло пробуждается в американском городке Дерри каждые 27 лет. Как передает «Ридус», часть прибыли от продажи Clown пойдет в фонд помощи детям с врожденными заболеваниями. Приобрести модель можно за 6900 евро.

    «Clown для меня  — символ пережитого вместе с героями фильма и романа, я рад, что могу с помощью этих часов помочь нуждающимся больным детям», — рассказал Чайкин.

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    Автор: Борис Любимов
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