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Ученые рассказали, какие иллюзии испытывают космонавты на МКС
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    Ученые рассказали, какие иллюзии испытывают космонавты на МКС

    12:19  20 Сентября 2017
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    Ученые рассказали, какие иллюзии испытывают космонавты на МКС

    Москва, 20 сентября. Невесомость заставляет человека искаженно воспринимать происходящее вокруг. С этим связаны различного рода иллюзии, которые испытывают космонавты, заявили специалисты Института медико-биологических проблем РАН.

    Ученые отметили, что отсутствие гравитации оказывает влияние на вестибулярный аппарат человека. Этот орган находится во внутреннем ухе. В невесомости он перестает работать должным образом, из-за чего космонавты испытывают разного рода иллюзии.

    Ученые рассказали, какие иллюзии испытывают космонавты на МКС

    Как отметили специалисты института, на МКС люди могут испытывать ориентационные, кинетические, координатные, проприоцетивные иллюзии. Таким галлюцинациям подвержены 98% космонавтов. Таким образом, им может казаться, например, что стены падают, а земля уходит из-под ног. Кроме того, они могут промахнуться при попытке схватить предмет.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #космонавты #невесомость #иллюзии
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