Ученые рассказали, какие иллюзии испытывают космонавты на МКС

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Москва, 20 сентября. Невесомость заставляет человека искаженно воспринимать происходящее вокруг. С этим связаны различного рода иллюзии, которые испытывают космонавты, заявили специалисты Института медико-биологических проблем РАН.

Ученые отметили, что отсутствие гравитации оказывает влияние на вестибулярный аппарат человека. Этот орган находится во внутреннем ухе. В невесомости он перестает работать должным образом, из-за чего космонавты испытывают разного рода иллюзии.

Как отметили специалисты института, на МКС люди могут испытывать ориентационные, кинетические, координатные, проприоцетивные иллюзии. Таким галлюцинациям подвержены 98% космонавтов. Таким образом, им может казаться, например, что стены падают, а земля уходит из-под ног. Кроме того, они могут промахнуться при попытке схватить предмет.