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Политика
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Технологии
Стало известно, когда все смартфоны оснастят сканером распознавания лиц
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    Стало известно, когда все смартфоны оснастят сканером распознавания лиц

    12:18  20 Сентября 2017
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    Стало известно, когда все смартфоны оснастят сканером распознавания лиц

    Вашингтон, 20 сентября. Система снятия блокировки смартфона с помощью распознавания очертания лица владельца, которой оснащено новое поколение смартфонов iPhone, внедрят во все гаджеты к 2020 году. Таким мнением поделились специалисты портала Statista.

    Согласно данным аналитиков Acuity Market Intelligence, через три года почти все новые модели смартфонов будут оборудованы биометрическими технологиями. Эксперты считают, что производители смартфонов станут активно использовать возможности распознавания лица.

    Напомним, на прошлой американская корпорация Аpple презентовала iPhone X, главной особенностью которого является система распознавания лица Face ID.

    Стало известно, когда все смартфоны оснастят сканером распознавания лиц

    Отметим, что в ходе презентации новинки новая технология сработала некорректно, после чего компании пришлось прояснять ситуацию. 

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    Автор: Дана Балан
    #apple #iphone #смартфон
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