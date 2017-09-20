Хама: около 40 боевиков «Джебхат ан-Нусры» уничтожено при штурме Маана

В Избранное

Маан, 20 сентября. Штурм города Маан в Хаме закончился уничтожением 34 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Военные источники в Сирии сообщили о ликвидации 34 боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламская партия Туркестана» (обе организации запрещены в России) в ходе штурма населенного пункта Маан на северо-востоке провинции Хама.

Отмечается, что исламисты предприняли массированную атаку с бронетанковой техникой, «тачанками» и применением гаубиц. Штурм закончился для джихадистов неудачно, однако источник сообщает, что террористы располагают достаточными силами, чтобы вновь начать наступление на проправительственные войска в Хаме.

* Организация запрещена на территории РФ.