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Политика
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Политика
Минобороны: Баллистическая ракета «Ярс» поразила цель на Камчатке
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    Минобороны: Баллистическая ракета «Ярс» поразила цель на Камчатке

    12:14  20 Сентября 2017
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    Минобороны: Баллистическая ракета «Ярс» поразила цель на Камчатке

    Плесецк, 20 сентября. В России на государственном испытательном космодроме «Плесецк» был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс».

    Основной целью пуска стало подтверждение надёжности партии ракет аналогичного класса. Учебные боевые блоки успешно поразили заданный район на Камчатке, сообщает Минобороны России.

    Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура (Камчатка). Все задачи были выполнены в полном объёме, отмечают в ведомстве.

    Известно, что МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе «Тополь-М», что существенно сократило сроки и затраты на её создание.

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    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #плесецк #ярс
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