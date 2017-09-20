Минобороны: Баллистическая ракета «Ярс» поразила цель на Камчатке
Плесецк, 20 сентября. В России на государственном испытательном космодроме «Плесецк» был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс».
Основной целью пуска стало подтверждение надёжности партии ракет аналогичного класса. Учебные боевые блоки успешно поразили заданный район на Камчатке, сообщает Минобороны России.
Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура (Камчатка). Все задачи были выполнены в полном объёме, отмечают в ведомстве.
Известно, что МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе «Тополь-М», что существенно сократило сроки и затраты на её создание.