Насиловавший пятилетнюю девочку педофил пойдет под суд в Ставрополье

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Нальчик, 20 сентября. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Ставропольского края, который обвиняется в сексуальном насилии над пятилетним ребенком, говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В марте 2017 года житель Георгиевска Ставропольского края совершил насильственные действия сексуального характера в отношении крестницы своей сожительницы. По данным следствия, мужчина был ранее судим, в том числе по статьям об изнасиловании и убийстве. Правоохранительные органы предъявили обвинение ставропольцу, ему грозит до 20 лет заключения. Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.