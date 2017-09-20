Владелец «Бинбанка» рассказал о целях санации

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Москва, 20 сентября. По словам совладельца российского «Бинбанка» Микаила Шишханова, предложение о санации банка с привлечением Центробанка РФ позволит защитить интересы клиентов и вкладчиков банка. Заявление Шишханова опубликовала пресс-служба банка.

«Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление «Бинбанка» и «Рост банка», — объявил Шишханов

В своем обращении Микаил Шишханов, назначенный сегодня главой совета директоров «Бинбанка», подчеркивает, что полностью согласен с позицией Центробанка по данному вопросу. Как отмечает Шишханов, проблемы ранее взятого на санацию «Рост банка», а также «МДМ Банка» оказались «гораздо серьезнее, чем предполагалось».

«Я не рассчитал бизнес-силы», — отмечает банкир.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Центробанк намерен провести санацию «Бинбанка» и передать его в ФКБС. Изначально эту информацию в банке не подтвердили.