Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Лукашенко объяснил, почему они с Путиным раздельно следили за учениями «Запад-2017»
Экономика
Владелец «Бинбанка» рассказал о целях санации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Владелец «Бинбанка» рассказал о целях санации

    12:56  20 Сентября 2017
    54

    Владелец «Бинбанка» рассказал о целях санации

    Москва, 20 сентября. По словам совладельца российского «Бинбанка» Микаила Шишханова, предложение о санации банка с привлечением Центробанка РФ позволит защитить интересы клиентов и вкладчиков банка. Заявление Шишханова опубликовала пресс-служба банка.

    «Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление «Бинбанка» и «Рост банка», — объявил Шишханов

    Владелец «Бинбанка» рассказал о целях санации

    В своем обращении Микаил Шишханов, назначенный сегодня главой совета директоров «Бинбанка», подчеркивает, что полностью согласен с позицией Центробанка по данному вопросу. Как отмечает Шишханов, проблемы ранее взятого на санацию «Рост банка», а также «МДМ Банка» оказались «гораздо серьезнее, чем предполагалось».

    «Я не рассчитал бизнес-силы», — отмечает банкир.

    Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Центробанк намерен провести санацию «Бинбанка» и передать его в ФКБС. Изначально эту информацию в банке не подтвердили.

    Владелец «Бинбанка» рассказал о целях санации

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21316

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41273

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19917

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8092

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7419
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

        12:08   20 Сентября 2017
        1977
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        69
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        5779
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        1018