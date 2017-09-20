Лицедействующего в антироссийском ролике Фримена политолог сравнил с Леней Голубковым

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Американский актер-оскароносец Морган Фримен снялся в откровенно антироссийском ролике о том, как Россия якобы пытается «отмстить» Соединенным Штатам. Известного актера просто использовали, да и вообще лицедеям не место в политике, считает политолог-американист.

Американский актер и режиссер, обладатель премии «Оскар» Морган Фримен записал антироссийский видеоролик для некоммерческой неправительственной организации «Комитет по расследованию против России» (Committee to Investigate Russia, CIR).

В ролике утверждается, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет «отомстить» Соединенным Штатам за «развал СССР».

«На нас напали. Идет война», — говорит Фримен, предлагая зрителям оценить якобы «сценарий», как некий «агент КГБ, ставший президентом», мстит за уничтожение своей родины. На этих словах в ролике появляются кадры с Владимиром Путиным, который, по утверждению Фримена, якобы является «заклятым врагом» США и всего «демократического мира».

Затем Фримен заявляет, что это не сценарий, а реальность, и обвиняет Россию в организации кибератак на США и другие «демократические страны». Актер призывает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «рассказать всю правду» о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы. (Россия неоднократно опровергала эти обвинения, заявляя об их полной бездоказательности).

Среди членов руководства «Комитета по расследованию против России» указаны режиссер Роб Рейнер, бывший глава американской разведки Джеймс Клэппер, а также несколько известных политологов.

Появление Моргана Фримена в пропагандистском видео прокомментировал публицист и политолог-американист Леонид Крутаков, который считает, что известного актера просто использовали.

«Морган Фримен — это лицедей, и его используют как раскрученного в общественном сознании авторитета, практически, как бренд, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Одно дело — если что-то подобное скажет условный «Вася Пупкин», и совсем другое — если, например, Мадонна заявит, что окажет сексуальные услуги тем, кто проголосует за Клинтон. Так и Фримен — это просто Леня Голубков, который говорит — куплю жене сапоги».

По словам Крутакова, никакой политической позиции самого Фримена, скорее всего, за этим не стоит.

«Наняли человека, заплатили ему гонорар, чтобы он заявил определенную позицию, ничего больше за этим не стоит, — отметил эксперт. — Но даже если за этим есть какие-то убеждения Моргана Фримена — ну и что — кто такой Морган Фримен с токи зрения политики? Он лицедей — пусть идет и играет в кино, а то и в Америке, да и у нас, к сожалению, представители шоу-бизнеса превратились в политические фигуры, хотя политика — совершенно самостоятельная сложная сфера человеческой деятельности. И если ты хороший актер, это еще не значит, что ты можешь заниматься политикой. Поэтому думаю, что не стоит придавать этому серьезное значение — это все отрыжка попсовой культуры».

По словам политолога, не стоит всерьез относиться и к организации, от имени которой вещает Фримен, — это просто еще один антироссийский проект, при помощи которого пытаются свалить Трампа и не дать ему установить нормальные отношения с Россией.