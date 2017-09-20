В Избранное

Ракка, 20 сентября. Эксперты считают, что битва курдов с «Исламским государством»* за сирийскую Ракку может закончиться в ближайшее время.

Военные эксперты сообщают, что освобождение Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) закончится не через два месяца, как предполагалось раньше, а значительно быстрее.

Курдские ополченцы заявили, что зачистили от игиловцев уже 90 процентов населенного пункта, однако по более объективным данным проамериканские SDF освободили порядка 70 процентов Ракки, 30 все еще контролируют «воины Халифата».

Местные активисты подчеркивают, что в результате авианалетов ВВС международной коалиции во главе с США в Ракке погибли около 1100 мирных жителей и 425 детей.

معلومات للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن انهيار في صفوف من تبقى من تنظيم "الدولة الإسلامية" بمدينة الرقة، والأيام القادمة ستشهد حسم المعركة — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) September 19, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.